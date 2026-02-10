Consigli FantaSanremo 2026, chi prendere? I cantanti più quotati

La febbre da Fantasanremo si sta alzando vertiginosamente. Complici le quotazioni diffuse dagli organizzatori stessi, è "caccia" al vip che può far guadagnare più punti

È possibile iscriversi al Fantasanremo fino a lunedì 23 febbraio alle ore 23:59, il giorno prima del Festival di Sanremo 2026 (in programma dal 24 al 28 febbraio): Tuttavia, c'è una novità: quest'anno si potranno effettuare delle modifiche anche tra le 8.00 e le 20.00 del venerdì e del sabato, cambiando titolari e riserve e nominando un nuovMa si potrà farlo anche più avanti. E, tra i bonus, arriva il Bonus Vessicchio: 10 punti se il direttore d’orchestra del proprio artista indossa il papillon, 20 se due direttori dirigono contemporaneamente, 20 se il direttore dà il tempo con “Pronti, partenza, via!”, 10 se il conduttore o il co-conduttore dice “dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”.

Ma quali sono, i cantanti che si dovrebbero prendere nella propria squadra?

I cantanti più quotati al Fantasanremo 2026

A suggerire i cantanti che potrebbero portare più punti alla propria squadra, sono stati gli organizzatori del Fantasanremo, rendendo noti i Baudi assegnati a ciascun artista in gara: