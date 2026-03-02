Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Sal Da Vinci, tutti i film in cui ha recitato il vincitore del Festival di Sanremo 2026

Cinema fotogallery
15 foto
Immagini da Webphoto e Getty Images

Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il suo trionfo. Non solo sette note ma anche settima arte per lui, e infatti qui ripercorriamo tutti i film in cui ha recitato l'interprete di Per sempre sì. Il suo percorso artistico attraversa generi, palcoscenici e colonne sonore. Da "Napoli storia d'amore e di vendetta" a "Troppo forte", i titoli sono parecchi

di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, miglior ristorante Reggio Calabria

TV Show sky uno

Affacciata sullo Stretto, tra mare, storia e profumi intensi, la città di Reggio...

15 foto

Actor Awards 2026, i migliori look delle star sul red carpet

Spettacolo

I volti più in vista del grande e del piccolo schermo di questa stagione si sono riuniti a Los...

15 foto

Io sono vendetta, il cast del film con John Travolta stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1 lunedì 2 marzo il film del 2016 diretto da Chuck Russell, qui di ritorno...

8 foto

"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere

Musica

Il senso dello scorrere del tempo contenuto in Alla foce di un fiume di Questo e Quello è il...

27 foto

I look più belli visti al Festival di Sanremo 2026. FOTO

Musica

Dai tubini di Levante ai completi western di J-Ax, passando per gli abiti bianchi di Arisa ai...

15 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Il suono delle immagini, il libro su Trent Reznor e Atticus Ross

    Cinema

    Dal 5 febbraio in libreria per Tsunami, nella collana Le Tormente, Trent Reznor e Atticus Ross....

    God of War, criticata la 1ª foto della serie, interviene Ryan Hurst

    Serie TV

    L’immagine promozionale condivisa avrebbe dovuto rappresentare il primo vero assaggio...

    Scherzi a parte 2026, conduttori e ospiti della nuova edizione

    Spettacolo

    Scherzi concepiti come mini-film, Max Giusti in qualità di conduttore-imitatore, e tante altre...