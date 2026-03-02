Sal Da Vinci, tutti i film in cui ha recitato il vincitore del Festival di Sanremo 2026
Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il suo trionfo. Non solo sette note ma anche settima arte per lui, e infatti qui ripercorriamo tutti i film in cui ha recitato l'interprete di Per sempre sì. Il suo percorso artistico attraversa generi, palcoscenici e colonne sonore. Da "Napoli storia d'amore e di vendetta" a "Troppo forte", i titoli sono parecchi
di Camilla Sernagiotto