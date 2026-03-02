5/15 ©Webphoto

Troppo forte (1986) è diretto da Carlo Verdone. L’artista Sal Da Vinci qui affianca Carlo Verdone e Alberto Sordi. La commedia è tra le più amate del decennio, e la partecipazione di Sal Da Vinci segna una tappa significativa. Carlo Verdone, dopo la vittoria a Sanremo 2026 di Sal Da Vinci, ha omaggiato l'amico con le seguenti: "Quello troppo forte sei tu", facendo una citazione proprio al suo film del 1986.

Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte sei tu"