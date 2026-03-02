2/15 ©Getty

Connor Storrie, vero e proprio golden boy di Hollywood in questa stagione grazie al successo di Heated Rivalry, già protagonista delle nomination degli Actor Awards annunciate in diretta lo scorso gennaio, è stato il più fotografato della serata, a partire dal red carpet dove si è presentato in grigio, con l'abito di Saint Laurent (brand di cui è volto ufficiale) indossato senza camicia. Per completare il look, occhiali a mascherina e collana e anello di diamanti di Tiffany & Co.