Tommaso Paradiso balla Sal Da Vinci e conferma le nozze. VIDEO

Tommaso Paradiso ha improvvisato con la fidanzata Carolina Sansoni un balletto sulle note della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026 , Per sempre sì di Sal Da Vinci , e ha ufficializzato così la notizia delle imminenti nozze che era già circolata nelle scorse settimane. La coreografia segue il ritornello “Con la mano sul petto / Io te lo prometto / Davanti a Dio / Saremo io e te / Da qui / Sarà per sempre sì”, che ha conquistato il pubblico dell’Ariston nell’ultima edizione condotta da Carlo Conti insieme alla co-conduttrice Laura Pausini. Il video conferma così le pubblicazioni di nozze a Roma già trapelate, mentre sui dettagli del matrimonio vige ancora il massimo riserbo. Dovrebbe essere una grande festa, che dovrebbe includere anche personaggi del mondo dello spettacolo come cantanti e presentatori della televisione, ma per adesso nessuna indiscrezione su abiti o location. Unica certezza, la data: giugno 2026. In ogni caso, anche senza anello al dito, Tommaso Paradiso ha sempre chiamato Carolina Sansoni “mia moglie”, un’espressione che ora diventerà realtà.

L’imprenditrice e influencer Carolina Sansoni, 34 anni, e il cantante Tommaso Paradiso, 42 anni, si sono conosciuti quasi 10 anni fa durante una partita di calcio, e da allora non si sono più lasciati. Nel corso della loro storia d’amore, lui le ha dedicato diversi brani, come Questa nostra stupida canzone d’amore dei TheGiornalisti. Nell’aprile 2025 i due sono diventati genitori di Anna. “Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto”, aveva scritto all’epoca sui social la neomamma.

LA VITTORIA DI SAL DA VINCI AL FESTIVAL DI SANREMO

Il cantautore romano Tommaso Paradiso ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nella 76ª edizione con la canzone I romantici e si è qualificato al decimo posto. Il cantautore napoletano Sal Da Vinci, invece, è salito per la seconda volta sul palco dell’Ariston con il brano Per sempre sì, che ha trionfato. "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. È la vittoria di un popolo e la vittoria di tutti quelli che hanno perseverato nel seguire un sogno. Faccio questo mestiere da quando avevo sette anni e l'ho continuato con perseveranza tra cadute e salite ripide. Non è stato facile ma è una vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso”, ha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria. “Questo è il riscatto di tutti quelli come me che, nonostante le avversità nella vita, non mollano e inseguono i propri sogni. Non avvilitevi davanti al fallimento, che è una cosa normale. Sono gli ostacoli nella vita per arrivare all'obiettivo. Se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque”, ha proseguito durante la trasmissione Domenica In – Speciale Sanremo condotta da Mara Venier, con la statuetta in mano. Sulla presenza all’Eurovision Song Contest 2026, sempre in conferenza stampa ha aggiunto: "È una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare e un impegno così bello e motivo di orgoglio portare la musica italiana fuori dal nostro paese. Per sempre sì, l'ho detto dall'inizio".