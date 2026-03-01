Sanremo 2026, i cantanti che hanno portato la famiglia all'Ariston

10/10 Instagram @ermalmetamusic

Ermal Meta è arrivato a Sanremo con la sua famiglia: con la compagna, Chiara, e con la sua prima figlia biologica, Fortuna Marie. Il cantante è anche padre adottivo di Klodjana e Lumturije, due ragazze albanesi, che lui e Chiara avrebbero voluto adottare quando avevano 15 anni (ma il loro non essere sposati lo ha impedito). Quando hanno compito 18 anni, le due ragazze hanno potuto raggiungerlo in Italia.