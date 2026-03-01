"Erano anni che aspettavo un'occasione importante per restituire loro quello che mi hanno dato. In casa mia sono cresciuto con i dischi di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci", ha detto J-Ax sul duetto con i Ligera County Fam nel brano E la vita, la vita, con il quale è "tornato a Milano". Ha aggiunto: "Mi sono stancato di trovare difetti agli italiani. Io prendo in giro il cliché con il quale gli altri super potenti del mondo vedono noi come cliché: da chi ci vede pigri, a chi ci vede furbi, ma soprattutto quelli che vengono in Italia dove tutto sembra la campagna toscana, vanno in giro in vespa, sono tutti bellissimi e pronti a innamorarsi di una tardona in crisi di mezza età americana". Ha proseguito: "Quelle che per voi sono canzoni brutte, io te le faccio in faccia. Ecco perché scrivo "C'è una brutta canzone che fa..." nel testo di Italia Starter Pack". E ancora: "La gente alla moda è il peggio, perciò esaltano un artista un anno, e per loro è come un capo da indossare: così si creano artisti giovani che restano spiazzati. Io ho deciso di fare guerra alla gente cool". Ha concluso: "Negli anni Novanta, quando ho iniziato a fare rap, non esisteva internet. Il boom del genere si è visto quando è arrivato un po' ovunque. Ora è la cultura dominante e inizia a contaminarsi con tutto. La contaminazione è quello che la musica deve fare: unire, e non dividerci in paletti che non hanno senso".