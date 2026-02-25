Sal Da Vinci sa bene cosa sta facendo con Per sempre sì. Nazional popolare, nella tradizione del neomelodico, con un testo che entra facilmente in testa già al primo ascolto. Dedica l'esibizione a Vincenzo D'Agostino, paroliere - tra gli altri - anche di Gigi D'Alessio, scomparso qualche giorno fa. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, "trasforma un'esibizione in una piece teatrale". Il voto è tra il 6 e il 7 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA - I LOOK DELLA PRIMA SERATA)