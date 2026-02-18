Morto Vincenzo D'Agostino, paroliere che lavorò con Gigi d'Alessio

Morto Vincenzo D'Agostino, paroliere di grandi successi di Gigi d'Alessio e Sal Da VinciMusica
L'autore di successi come "Non dirgli mai" e "Mon amour" si è spento a 64 anni dopo una lunga malattia
Vincenzo D'Agostino, storico paroliere italiano autore di alcuni dei più grandi successi della musica partenopea, è morto all'età di 64 anni. Gigi D'Alessio - per il quale D'Agostino scrisse Non dirgli mai e Mon Amour - ha condiviso una sua foto su Instagram scrivendo: "Senza parole".
Chi era Vincenzo D'Agostino
Napoletano classe 1961, Vincenzo D'Agostino era soprannominato "il Mogol dei neomelodici". In 40 anni di carriera ha scritto oltre 3.600 canzoni, vendendo più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. La sua carriera comincia negli anni '80, ma la svolta arriva nel 1991 con l'incontro con Gigi D'Alessio, per cui firma i testi di tutti i successi fino al 2005: Annarè, Cient'anne, Non dirgli mai, Mon amour, Tu che ne sai. Una partnership, questa, che li porta più volte al Festival di Sanremo.
Oltre che con D'Alessio, D'Agostino collabora con i grandi della scena partenopea: Mario Merola, Nino D'Angelo, Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Gigi Finizio. Firma brani sanremesi anche per Anna Tatangelo (Ragazza di periferia) e Sal Da Vinci (Non riesco a farti innamorare").
Il suo ultimo grande successo è Rossetto e caffè di Sal Da Vinci, oltre 450 milioni di stream.
Le reazioni alla sua morte
Oltre a Gigi D'Alessio, molti artisti hanno espresso sui social il loro cordoglio per la morte di Vincenzo D'Agostino. “Ci ha lasciati troppo presto il maestro Vincenzo D'Agostino autore dei più grandi successi di Gigi D'Alessio e anche di Stelle sulla terra, brano che ho avuto l'onore di incidere nel 2006. C'eravamo incontrati non molto tempo fa nella sua, nella nostra Napoli”, ha scritto su Facebook Annalisa Minetti. Mentre Sal Da Vinci ha affidato a Instagram le sue parole: "Il poeta dell’amore ci ha lasciati, in punta di piedi se ne andato, grazie Vincé, grazie per aver dato voce alla mia musica, facendola vivere con le tue parole, le tue poesie , grazie per aver condiviso con me tante belle cose, la tua inesauribile arte resterà nell’aria e durerà più dei ricordi, grazie Vincé, ti ho voluto un bene dell’anima e tu ne hai voluto altrettanto a me… vivrai nel mio cuore e sopratutto nella mia voce per sempre".