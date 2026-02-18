Morto Vincenzo D'Agostino, paroliere che lavorò con Gigi d'Alessio

Le reazioni alla sua morte

Oltre a Gigi D'Alessio, molti artisti hanno espresso sui social il loro cordoglio per la morte di Vincenzo D'Agostino. “Ci ha lasciati troppo presto il maestro Vincenzo D'Agostino autore dei più grandi successi di Gigi D'Alessio e anche di Stelle sulla terra, brano che ho avuto l'onore di incidere nel 2006. C'eravamo incontrati non molto tempo fa nella sua, nella nostra Napoli”, ha scritto su Facebook Annalisa Minetti. Mentre Sal Da Vinci ha affidato a Instagram le sue parole: "Il poeta dell’amore ci ha lasciati, in punta di piedi se ne andato, grazie Vincé, grazie per aver dato voce alla mia musica, facendola vivere con le tue parole, le tue poesie , grazie per aver condiviso con me tante belle cose, la tua inesauribile arte resterà nell’aria e durerà più dei ricordi, grazie Vincé, ti ho voluto un bene dell’anima e tu ne hai voluto altrettanto a me… vivrai nel mio cuore e sopratutto nella mia voce per sempre".