Gigi D’Alessio, testo e significato del singolo Mezze verità

Siamo quelli appesi al muro

di un appartamento

chiuso in un rettangolo di quel tramonto

dentro i tuoi capelli

si fermava il vento

ferma il tempo quella foto un po' sbiadita

siamo al fallimento di una ricucita

dividiamo i letti

senza far l'amore

e mi trovo a dirti per orgoglio

che sono d'accordo

nemmeno io ti voglio

non darò soddisfazioni ancora

alla tua fredda ostilità

affidiamo tutto agli avvocati

che decideranno noi chi siamo stati

sempre con disprezzo addirittura

diamo un prezzo a questo amore

Racconterai

che è solo colpa mia

ti inventerai

ancora una bugia

che ero sempre fuori per lavoro

e non li ho visti crescere

che aspettavo solo un occasione per andare via

racconterò

che è stata colpa tua

mi inventerò

ancora una bugia

che prendevi in giro i miei momenti

cominciando a fingere

siamo andati avanti molto spesso con la fantasia

l'unico obiettivo la tua libertà

potrai fare quello che ti va di fare

da domani ci saranno solo

dei messaggi freddi

scritti col veleno

per farmi sentire in colpa

solo un po di tosse

forse basterà

sarà comodo per la mia vita

quando un mese intero me li porto al mare

poi decideranno con chi stare per le feste di natale

Racconterai

con falsa gelosia

che dormo già

in dolce compagnia

e non trovo mai nemmeno il tempo

di portarli al cinema

e ti fermi a raccontare solo mezze verità

questo gelo solamente il tempo sarà bravo a sciogliere

e ritorneremo buoni amici

con degli anni in più

e la nostra guerra forse finirà

civilmente torneremo a ragionare

Siamo quelli appesi al muro

di un appartamento

chiuso in un rettangolo di quel tramonto

dentro i tuoi capelli

si fermava il vento