Gigi D’Alessio, testo e significato del singolo Mezze verità

Introduzione
Estratto dall’album Nuje, e disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, il brano racconta la fine dell'amore e delle illusioni
Quello che devi sapere
L'uscita di Mezze verità
Mezze verità, il nuovo singolo di Gigi D'Alessio estratto dall'album Nuje, è un brano profondo. Un brano sulla fine dell'amore, sulle separazioni che - inevitabilmente - hanno un impatto sulla coppia, sui genitori, sui figli. In radio dal 23 gennaio, il singolo è accompagnato da un videoclip di Carmine Elia, con protagonisti Carmine Recano e Antonia Liskova.
Il testo
Siamo quelli appesi al muro
di un appartamento
chiuso in un rettangolo di quel tramonto
dentro i tuoi capelli
si fermava il vento
ferma il tempo quella foto un po' sbiadita
siamo al fallimento di una ricucita
dividiamo i letti
senza far l'amore
e mi trovo a dirti per orgoglio
che sono d'accordo
nemmeno io ti voglio
non darò soddisfazioni ancora
alla tua fredda ostilità
affidiamo tutto agli avvocati
che decideranno noi chi siamo stati
sempre con disprezzo addirittura
diamo un prezzo a questo amore
Racconterai
che è solo colpa mia
ti inventerai
ancora una bugia
che ero sempre fuori per lavoro
e non li ho visti crescere
che aspettavo solo un occasione per andare via
racconterò
che è stata colpa tua
mi inventerò
ancora una bugia
che prendevi in giro i miei momenti
cominciando a fingere
siamo andati avanti molto spesso con la fantasia
l'unico obiettivo la tua libertà
potrai fare quello che ti va di fare
da domani ci saranno solo
dei messaggi freddi
scritti col veleno
per farmi sentire in colpa
solo un po di tosse
forse basterà
sarà comodo per la mia vita
quando un mese intero me li porto al mare
poi decideranno con chi stare per le feste di natale
Racconterai
con falsa gelosia
che dormo già
in dolce compagnia
e non trovo mai nemmeno il tempo
di portarli al cinema
e ti fermi a raccontare solo mezze verità
questo gelo solamente il tempo sarà bravo a sciogliere
e ritorneremo buoni amici
con degli anni in più
e la nostra guerra forse finirà
civilmente torneremo a ragionare
Siamo quelli appesi al muro
di un appartamento
chiuso in un rettangolo di quel tramonto
dentro i tuoi capelli
si fermava il vento
Il significato
Mezze verità affronta la fine di una relazione matura e complessa, non idealizzata ma profondamente reale. Il titolo Mezze verità indica proprio quelle affermazioni che non sono né completamente vere né completamente false: omissioni, scelte di non dire tutto per evitare sofferenze inutili o ferite profonde. Nel testo emergono immagini di una coppia che si è allontanata (“Dividiamo un letto senza far l’amore”), con sentimenti freddi e ostilità difficili da affrontare. E c’è un senso di disillusione e rassegnazione: il rapporto è arrivato al punto da essere affidato agli avvocati, come se la storia d’amore venisse “decisa” da terzi piuttosto che vissuta con intimità. Le “mezze verità” diventano uno strumento per proteggere se stessi e l’altro. La canzone suggerisce che in certe situazioni dire tutta la verità potrebbe essere più dannoso che mantenere segreti o raccontare versioni parziali della realtà. Non si tratta di inganno intenzionale, ma di un realismo emotivo maturato con l’esperienza, dove l’equilibrio della relazione - benché fragile - richiede delicatezza e discrezione piuttosto che brutalità. C’è anche una forte componente di ambiguità e riflessione interiore: i personaggi del brano immaginano versioni alternative della loro storia (“T’inventerai ancora una bugia…”), come se si rifugiassero in narrazioni semi-false per gestire il dolore e giustificare la separazione.