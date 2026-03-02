Domenica 1°marzo , i migliori protagonisti della stagione cinematografica e televisiva si sono riuniti a Los Angeles per la 32esima edizione degli Actor Awards , gl i ex SAG Awards , premi che hanno cambiato nome proprio da quest'anno per dare maggior risalto al focus dell'evento, ovvero, il lavoro delle attrici e degli attori all'interno dei film e delle serie tv. Lo show, che è stato condotto per il secondo anno consecutivo da Kristen Bell e che è stato trasmesso da Netflix ha visto il numero più alto di premi per The Studio, la serie televisiva Apple+ di Seth Rogen, che già aveva ottenuto il numero maggiore di candidature ( LE NOMINATION ). A Rogen è toccato l'elogio per Catherine O'Hara , scomparsa lo scorso 30 gennaio e vincitrice della statuetta come Migliore attrice non protagonista in una serie comedy . Per i film, arrivano importanti riconoscimenti per Sinners - I peccatori, grande favorito agli Oscar che si terranno il prossimo 15 marzo. La pellicola di Ryan Coogler coi vampiri ambientata nel Sud segregazionista ha conquistato due dei premi più importanti, quello per il Migliore attore protagonista , che è andato a Michael B. Jordan (che ha trionfato sul favorito Timothée Chalamet) e quello per il Miglior cast , premio che mette il regista Coogler nella posizione privilegiata di autore con due vittorie in questa categoria in anni recenti (precedentemente aveva vinto nel 2018 per Black Panther). Migliore attrice è Jessie Buckley , inarrestabile con la sua interpretazione nel film di Chloé Zhao Hamnet . Per le serie , due premi , per il Migliore attore protagonista in una serie drammatica e per il Miglior cast sono andati a The Pitt, il medical drama che già aveva ottenuto diversi riconoscimenti agli Emmy Awards. Per Adolescence, la miniserie che ha vinto un po' ovunque in questa stagione, un premio è andato ad Owen Cooper .

Emozione per i premi ad Harrison Ford e Catherine O'Hara

Gli Actor Awards rappresentano l'ultimo step importante per la corsa agli Oscar nella Awards Season, la stagione dei premi che è iniziata lo scorso dicembre con i Gotham Awards e che è entrata nel vivo a gennaio con i Golden Globes.

I premi del sindacato degli attori SAG-AFTRA, cui sono iscritti circa 160mila volti del cinema e della tv statunitensi, sono particolarmente importanti per le star di dello schermo in quanto riconoscimenti che provengono dal cuore di Hollywood e, per molti, sono indicativi per render ancora più precise le previsioni dei vincitori degli Oscar.

Particolarmente emozionanti i ringraziamenti di Harrison Ford sul palco. La leggenda del grande schermo ha ricevuto il SAG Life Achievement Award, un premio alla carriera.

L'attore, con gli occhi lucidi, ha ringraziato George Lucas e Steven Spielberg, gli autori che gli hanno dato i suoi ruoli più popolari, ed ha scherzato su fatto di ricevere un premio mentre è ancora in attività, anzi, a metà della sua carriera.

Un altro momento toccante ha avuto per protagonista Catherine O'Hara, che ha vinto l'Actor Award per la sua interpretazione in The Studio.

Seth Rogen, che ha ritrato il premio per lei, ha detto quanto l'attrice sarebbe stata onorata di ricevere la statuetta da una comunità di colleghi che stimava molto e di cui era grande fan.

Rogen ha condiviso alcuni ricordi della lavorazione di The Studio con i presenti in sala. Catherine O'Hara, da detto, ha reso migliore lo show con i suoi suggerimenti generosi, che inviava puntualmente via email la sera prima di girare. "Siamo stati fortunati a vivere in un mondo in cui ha così generosamente condiviso il suo talento con noi”, ha concluso l'attore e regista.

