Arriva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW "I PECCATORI", il fanta-thriller di Ryan Coogler che ha riscritto la storia degli Oscar 2026 con ben 16 nomination. Interpretato da Michael B. Jordan in un doppio ruolo. Già vincitore di due Golden Globe, l'opera intreccia horror e dramma in una riflessione potente su colpa e redenzione. Disponibile dal 26 gennaio alle 21:15, anche on demand e in qualità 4K

Sky Cinema presenta in prima TV I PECCATORI , il film che ha ottenuto sedici nomination agli Oscar® 2026 , stabilendo un nuovo record nella storia del premio cinematografico più ambito e prestigioso. Diretto da Ryan Coogler , nominato per Miglior film , Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale , e interpretato da Michael B. Jordan , candidato come Miglior attore protagonista , I PECCATORI (LA RECENSIONE ) è in arrivo lunedì 26 gennaio alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

I Peccatori: un successo da record tra premi e critica

Già vincitore di due Golden Globe 2026 (Miglior risultato al cinema e al botteghino e Miglior colonna sonora), I PECCATORI si è aggiudicato un numero straordinario di candidature agli Oscar® 2026: Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale per Ryan Coogler, Miglior attore protagonista a Michael B. Jordan, Miglior attrice non protagonista a Wunmi Mosaku e Miglior attore non protagonista a Delroy Lindo. A queste si aggiungono: Miglior casting, Miglior fotografia ad Autumn Durald Arkapaw, Miglior montaggio a Michael P. Shawver, Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi, Miglior canzone originale I Lied to You e Miglior colonna sonora originale.

Accanto a Michael B. Jordan, protagonista della pellicola in un intenso doppio ruolo, il cast riunisce Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film segna una nuova, ambiziosa tappa nel percorso autoriale di Ryan Coogler, che qui intreccia horror, fanta-thriller e dramma in un racconto potente e stratificato.

Con I PECCATORI, Ryan Coogler firma un film che riflette sul mito americano, sulla colpa e sulla redenzione, dando vita a un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente. Il regista ha definito il progetto una vera e propria lettera d’amore al cinema, un’opera nata dal desiderio di tornare a raccontare storie capaci di emozionare e interrogare lo spettatore, mettendo al centro personaggi complessi e un immaginario visivo fortemente evocativo.