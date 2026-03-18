Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, per la prima volta lui è "aperto a un futuro serio"Spettacolo
La presenza della top model italiana agli Academy Awards ha acceso la curiosità dei fan della coppia. Una fonte vicina all'attore ha confermato che il divo, questa volta, guarda al futuro
La 98esima edizione degli Academy Awards è stata memorabile per una lunga serie di ragioni ma i fan di Leonardo DiCaprio (e gli appassionati di gossip, naturalmente) metterebbero in cima alla lista la presenza dell'attore per una volta accompagnato ad un evento ufficiale dalla fidanzata Vittoria Ceretti.
DiCaprio e la top model internazionale sono una coppia da diverso tempo ma, fino ai recenti Oscar la presenza dell'italiana accanto all'attore è sempre stata discreta.
Tutti però l'hanno notata durante la cerimonia al Dolby Theatre.
Pur non avendo sfilato sul red carpet con la star di Una battaglia dopo l'altra, la modella ha occupato il posto d'onore accanto al compagno ed entrambi sono apparsi molto rilassati durante la serata nella quale DiCaprio è stato protagonista, non solo in virtù della sua candidatura al premio ma anche per i numerosi momenti in cui è stato tirato in ballo dal presentatore Conan O'Brien.
DiCaprio, noto rubacuori di Hollywood, sembrerebbe aver trovato una certa stabilità da quando è in coppia con Ceretti.
Dopo gli Oscar, una fonte vicina all'attore ha confermato le sensazioni trasmesse in pubblico dalla coppia. Per la prima volta, DiCaprio appare coinvolto e aperto a un futuro in due.
"Leo è aperto a un futuro serio"
Le ultime sulla vita privata di Leonardo DiCaprio sono apparse su People Magazine che, in esclusiva, ha pubblicato le dichiarazioni di una fonte vicina all'attore che ha commentato l'uscita per gli Oscar della star con Vittoria Ceretti.
"Questo rapporto con Vittoria sembra diverso e più serio", ha riferito la fonte a People. L'attore, dice, "Si prende davvero cura di lei".
Il futuro potrebbe riservare delle sorprese per la coppia, aggiunge la fonte. Le nozze non sarebbero in agenda ma la relazione, in piedi ormai da tre anni, potrebbe essere destinata a durare a lungo. "Potrebbero non essere pronti a sposarsi, ma per la prima volta Leo è aperto a un futuro serio", rivela la fonte, confermando le impressioni generali che il pubblico si è fatto vedendo per la prima volta Ceretti seduta accanto all'attore.
La relazione tra il divo di Hollywood e una delle regine indiscusse delle passerelle globali non è un mistero. Da tre anni i due vengono fotografati insieme dai paparazzi e, sempre come coppia, hanno preso parte a diversi eventi importanti, incluso il matrimonio di Jeff Bezos in Italia.
Vittoria Ceretti, dal canto suo, è stata accanto al compagno nei momenti importanti delle ultime stagioni, incluse alcune première di Una battaglia dopo l'altra.
DiCaprio era presente a Milano nei giorni in cui la top model era impegnata con la Fashion Week.
I due hanno condiviso molto e, pur senza nascondersi, hanno dettato alla stampa le proprie regole. Fino agli Oscar, la prima vera apparizione ufficiale insieme da quando sono una coppia.
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Insieme dal 2023
La chiacchierata con la fonte ha rivelato altri dettagli della relazione tra l'attore e la modella.
DiCaprio sarebbe apparso "molto più affettuoso" con lei di quanto sia stato in passato con altre fidanzate, impressione confermata anche da altri amici del divo.
Vittoria Ceretti è una top model richiestissima, volto ufficiale di Chanel Beauty e protagonista di numerose campagne pubblicitarie di brand del lusso, da Bulgari a Gucci, Dolce&Gabbana, Versace.
L'indipendenza della modella sarebbe una delle caratteristiche che l'attore apprezza di più di lei.
Il fatto che le agende di entrambi siano sempre pienissime li porta a stare molto tempo lontani e ciò non sarebbe stato un problema negli ultimi anni.
Le prime apparizioni dei due risalgono all'estate del 2023, una passeggiata a Santa Barbara per un caffè che è subito stata intercettata dai fotografi. Poi tante altre uscite, foto di vacanze e molto altro. Con il futuro tutto da scrivere.
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