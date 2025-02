Leonardo DiCaprio a Brescia con Vittoria Ceretti (e con le loro mamme)

Secondo i numerosi fan che li hanno avvistati, i due sarebbero saliti al castello per osservare la città dall'alto, e sarebbero andati in visita al Vittoriale con le rispettive mamme

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono tornati a Brescia. L'attore e la modella, nata a Brescia e cresciuta a Inzino, frazione di Gardone Val Trompia, sono stati avvistati da numerosi fan (ma il divieto di fare foto era assoluto!).

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti con le loro mamme

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fanno coppia fissa ormai da diverso tempo. Sebbene non abbiano mai fatto proclami, rilasciato interviste né si siano mai mostrati ufficialmente su un red carpet, i due vengono continuamente avvistati tra occasioni di lavoro e tempo libero.

Nei giorni scorsi, subito dopo essere stati ai BAFTA, sono stati visti a Brescia con le loro mamme. Secondo quanto riportato dai fan, e dal quotidiano Brescia Oggi, l'attore e la modella sarebbero saliti al Castello per visitarlo e per osservare la città dall'alto, per poi recarsi in centro. Insieme a loro, le rispettive mamme.

DiCaprio era già stato a Brescia la scorsa estatem partecipando a una visita privata e blindatissima al Vittoriale con il presidente Giordano Bruno Guerri, per poi recarsi al Capitolium e al Museo Santa Giulia.

Questa volta è tornato con la mamma, Irmelin Indenbirken, e con la suocera, la mamma di Vittoria.