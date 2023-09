Milano Fashion Week 2023: le star alle sfilate, da DiCaprio a Roberts

1/18 ©IPA/Fotogramma

Sebbene nascosto dal consueto look composto da abiti casual e poco appariscenti, cappellino e mascherina, Leonardo DiCaprio è stato immediatamente avvistato in giro per la città di Milano durante la Settimana della Moda. L'attore premio Oscar è atterrato in città - pare - per raggiungere Vittoria Ceretti, la top model italiana ormai indicata come sua ultima fiamma. In queste foto il divo di Hollywood fa shopping con la sua guardia del corpo ma nei suoi giorni in Italia si è concesso anche un party esclusivo da Versace





