Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci S/S 2024. FOTO

La collezione più attesa della stagione, la prima del nuovo direttore creativo, segna il cambio di passo del brand anticipato negli ultimi fashion show messi in piedi dall'ufficio stile. Punto di partenza per capi e accessori, nati per essere cult, l'iconico rosso, leitmotiv della campagna che riporta alle origini, e una parola italianissima: Ancora. In prima fila brillano Ryan Gosling e Julia Roberts ma anche le top model che, per una volta, assistono alla sfilata da sedute



A cura di Vittoria Romagnuolo