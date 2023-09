Milano Fashion Week settembre 2023, tutte le sfilate e gli eventi

Dal 19 al 25 settembre la moda accende i riflettori sul capoluogo meneghino che ospiterà sfilate, eventi, mostre e celebrità provenienti da tutto il mondo. Ecco gli appuntamenti da non perdere giorno per giorno





Dopo gli appuntamenti delle città di New York e di Londra delle ultime settimane, modelle e modelli, celebrity e addetti ai lavori sono pronti ad atterrare a Milano per la Fashion Week, in programma da martedì 19 a lunedì 25 settembre 2023.

Promossa dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), la settimana della moda milanese è dedicata alle collezioni femminili Primavera/Estate 2024 ed è strutturata in un calendario ricco di eventi e fashion show dal vivo trasmessi anche in live streaming sui canali ufficiali CNMI e dei singoli brand. Ecco cosa segnare in agenda.

Il calendario delle sfilate di settembre Sul fronte sfilate la Milano Fashion Week 2023 conta oltre sessanta appuntamenti, quasi tutti in presenza, visibili da tutti in diretta streaming, alcuni fruibili solo in formato digitale.

Attenzione massima per le sfilate di debutto, su tutte quella di Sabato De Sarno che esordisce come direttore creativo di Gucci. Esordio anche per Peter Hawking da Tom Ford e per Simone Bellotti da Bally. The Attico di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, sale in passerella come brand per la prima volta. Fiorucci, torna a Milano con un team tutto nuovo alla riscoperta dell'eredità stilistica del fondatore Elio.

Ecco l'elenco dei principali fashion show divisi per giorno. approfondimento Gucci, la nuova campagna Alta Gioielleria con Daria Werbowy

Martedì 19 settembre • 10:00 Breast Cancer Fashion Show

• 15:00 Milano Moda Graduate

• 17:00 CNMI Fashion Hub Opening

Mercoledì 20 settembre • 9:30 Iceberg (collezione uomo/donna)

• 10:30 Antonio Marras (collezione uomo/donna)

• 11:15 Daniela Gregis

• 12:00 Budapest Select (collezione uomo/donna)

• 13:00 Onitsuka Tiger (collezione uomo/donna)

• 14:00 Fendi

• 15:00 Del Core

• 16:00 Marco Rambaldi

• 17:00 Alberta Ferretti

• 18:00 N°21

• 19:00 Roberto Cavalli

• 20:00 Etro

• 21:00 Diesel (collezione uomo/donna)

Giovedi 21 settembre • 9:30 Max Mara

• 10:30 Genny

• 12:30 Anteprima

• 13:15 Act N°1

• 14:00 Prada

• 15:00 MM6 Maison Margiela (collezione uomo/donna)

• 16:00 Aigner

• 17:00 Emporio Armani

• 18:00 Moschino

• 19:00 Blumarine

• 20:00 Gcds (collezione uomo/donna)

• 21:00 Tom Ford

Venerdì 22 settembre • 9:30 Tod’s

• 10:30 Calcaterra

• 11:30 Philosophy di Lorenzo Serafini

• 12:30 Sportmax

• 13:15 Cormio

• 14:00 Luisa Beccaria

• 15:00 Gucci

• 16:00 Msgm

• 17:00 Sunnei

• 18:00 Vivetta

• 19:30 Versace

• 20:15 Han Kjøbenhavn

• 21:00 Boss

Sabato 23 settembre • 9:30 Ferrari

• 10:30 Ermanno Scervino

• 11:30 Ferragamo

• 12:30 Andreadamo

• 14:00 Dolce & Gabbana

• 15:15 Jil Sander

• 16:15 Missoni

• 17:00 Bally

• 18:00 The Attico

• 19:00 Maxivive

• 20:00 Bottega Veneta

• 21:00 Philipp Plein

Domenica 24 settembre • 9:30 Hui

• 10:30 Chiara Boni La Petite Robe

• 11:30 Karoline Vitto supported by Dolce & Gabbana

• 12:30 Luisa Spagnoli

• 14:00 Shuting Qiu

• 15:00 Aniye Records

• 16:00 Avavav

• 17:00 Giorgio Armani

• 18:00 Rave Review

• 19:45 CNMI Sustainable Fashion Awards 2024



Lunedì 25 settembre • 10:00 Pillings (digitale)

• 10:30 Guido Vera (digitale)

• 11:00 Maison Nencioni (digitale)

• 11:30 Phan Dang Hoang (digitale)

• 12:00 Laura Biagiotti (digitale)

Gli eventi e le mostre dal 19 al 25 settembre 2023

Martedì 19 settembre la settimana della moda milanese si aprirà con una speciale sfilata collettiva ideata per raccogliere fondi per la prevenzione e la lotta contro il cancro al seno, il Breast Cancer Fashion Show. Tra gli appuntamenti glamour, senza dubbio, il Sustainable Fashion Awards 2023, domenica sera. Due gli eventi della Afro Fashion Association. Tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19.00 è aperto alle visite il Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti.

Tra le mostre, da non perdere: “Through her eyes - Timeless Strength” che apre al pubblico alle Gallerie d’Italia e “LUIGI & IANGO UNVEILED” a Palazzo Reale. “Suzanne Jackson. Somethings in the World” è alla GAM - Galleria d'Arte Moderna di Milano dove c'è anche “Furla Series”, la quinta edizione della collaborazione tra Fondazione Furla e GAM.



