Gli Oasis suonano insieme dopo 16 anni: un audio dalla sala prove

Finalmente possiamo dire che è tutto vero, è tutto straordinariamente vero: gli Oasis si sono riuniti. Oggi come mai lo si può ben dire, e il motivo è perché finalmente lo possiamo ascoltare con le nostre orecchie.

Un audio esclusivo che è stato condiviso in rete nelle scorse ore conferma la storica reunion tra Noel e Liam Gallagher. Nel file, che potete ascoltare in fondo a questo articolo, si sente il gruppo inglese mentre suona Cigarettes and Alcohol e Fade Away. A pubblicare sul web il file audio è stato il gruppo social OasisMania, che l’ha diffuso sul proprio profilo di X.



Il ritorno della mitica band britannica in sala prove dopo sedici anni fa tremare di emozione i fan di tutto il mondo, mentre il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il prossimo 4 luglio, allo stadio di Cardiff, in Galles, prenderà il via la reunion degli Oasis, evento che rappresenta uno dei momenti più attesi nella scena rock degli ultimi anni. Sebbene la notizia abbia acceso l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo, al momento non sono previsti concerti in Italia, il che rattrista molto la folta fanbase che i fratelli Gallagher vantano anche nel nostro Paese.





Potete ascoltare l’audio delle prove degli Oasis in vista della reunion nel post che trovate in fondo a questo articolo.