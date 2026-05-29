Moriarty, annunciata la serie tv sull'arcinemico di Sherlock Holmes

Moriarty, annunciata la serie tv sull'arcinemico di Sherlock HolmesSerie TV
Il progetto, che al momento non dispone ancora di un interprete ufficiale per il ruolo principale, si basa su una sceneggiatura firmata da Chris Cornwell, già coinvolto nella realizzazione di A Discovery of Witches, insieme a Oliver Lansley. L’intenzione della produzione è quella di rielaborare in chiave moderna il personaggio che nella serie letteraria e in quelle da essa tratte è secondario, trasformandolo nel centro assoluto della narrazione
L’universo narrativo legato a Sherlock Holmes si prepara ad accogliere una nuova produzione televisiva dedicata a uno dei personaggi più celebri della letteratura investigativa. Fremantle e Archery Pictures hanno infatti annunciato lo sviluppo di una serie incentrata su Moriarty, la storica nemesi creata da Sir Arthur Conan Doyle. Il progetto, che al momento non dispone ancora di un interprete ufficiale per il ruolo principale, punta a offrire una reinterpretazione contemporanea del genere crime attraverso la figura del celebre genio del crimine.
La sceneggiatura della serie porta la firma di Chris Cornwell, già coinvolto nella realizzazione di A Discovery of Witches, insieme a Oliver Lansley. L’intenzione della produzione è quella di rielaborare in chiave moderna il personaggio di Moriarty, trasformandolo nel centro assoluto della narrazione.
Nella nuova versione televisiva, Moriarty sarà presentato come docente di psicologia criminale all’Università di Durham. Dietro l’apparenza rispettabile dell’accademico, il personaggio nasconderà però una seconda identità: quella della mente criminale responsabile delle operazioni illegali più sofisticate nel Nord dell’Inghilterra.
Il doppio gioco con la polizia
La vicenda alla base della serie tv Moriarty prenderà forma nel momento in cui un’organizzazione rivale inizierà a mettere in pericolo il sistema criminale costruito segretamente dal personaggio messo a titolo. La minaccia costringerà il protagonista a esporsi in modo inatteso, scegliendo di collaborare con la polizia come consulente investigativo per eliminare il nemico senza compromettere la propria copertura.
Al suo fianco agirà Imogen Burrows, descritta come una detective dello Yorkshire dal carattere stoico. Insieme formeranno una squadra investigativa chiamata ad affrontare casi complessi, mentre Moriarty tenterà di mantenere nascosta la sua autentica natura.
La serie, tuttavia, anticipa che il vero pericolo potrebbe non coincidere con la fazione criminale che il protagonista sta cercando di distruggere. Con il procedere della storia, Moriarty arriverà infatti a comprendere che la minaccia più grave proviene da un’altra direzione.
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Le dichiarazioni della produzione
Kris Thykier, produttore del progetto, ha spiegato che la serie intende mostrare agli spettatori cosa significhi realmente essere un genio del crimine. Secondo Kris Thykier, la produzione unirà la tensione tipica del racconto poliziesco a un’esplorazione oscura e coinvolgente della psicologia criminale.
Anche Rebecca Dundon di Archery Pictures ha commentato l’annuncio della serie, sottolineando come il progetto possieda un forte potenziale commerciale e possa trasformarsi in un franchise di successo. Rebecca Dundon ha inoltre evidenziato la volontà di dare nuova vita a uno dei personaggi più enigmatici appartenenti all’universo di Sherlock Holmes.
Per il momento non sono stati comunicati né il cast ufficiale né una possibile data di uscita della serie.
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