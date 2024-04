Sherlock, la serie con Benedict Cumberbatch potrebbe diventare un film

Mark Gattis, co-creatore e attore della serie BBC, ha riacceso le speranze dei fan per un ritorno dell'attore nei panni dell'investigatore di Baker Street. Gli impegni dei due protagonisti dello show potrebbero essere solo uno degli ostacoli al progetto



Da quando Sherlock ha chiuso i battenti, ovvero dal 2017, anno della messa in oda della quarta stagione del poliziesco basato sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle, i fan non hanno smesso di sperare in un ritorno sul set dei due protagonisti della serie britannica, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

Mark Gatiss, co-creatore della serie insieme a Steven Moffat, ha riacceso le speranze su un seguito della storia, la cui evoluzione, per molti, doveva passare per il grande schermo.

L'autore (ed attore della serie), raggiunto dai microfoni di Deadline agli ultimi Lawrence Olivier Awards, ha spiegato le difficoltà che gravano sul progetto, a cominciare dagli impegni dei due interpreti principali, ormai protagonisti lanciatissimi dello showbiz.

Cumberbatch e Freeman troppo impegnati per un film Il team di realizzatori di Sherlock vorrebbe riprendere in mano la storia della serie televisiva ambientata nella Londra contemporanea ma non sa proprio come fare. Troppe sono le difficoltà sul cammino che potrebbe portare a uno sviluppo della trama sia sul piccolo che sul grande schermo, due possibilità vagliate dagli autori e di cui gli stessi hanno discusso varie volte con la stampa e i fan negli ultimi anni nei quali non sono mancati gli appelli del pubblico affezionato al giallo britannico.

“Vogliamo fare un film ma riunire tutti è molto difficile”, ha detto Mark Gattiss intervistato sul red carpet degli Olivier Awards che si sono tenuti a Londra lo scorso 14 aprile.

L'autore, che nello show ha prestato il volto per tutte e quattro le stagioni a Mycroft Holmes, il fratello maggiore di Sherlock/Benedict Cumberbatch, ha rispedito una parte delle responsabilità sul mancato sviluppo di un film anche agli attori principali della serie.

Cumeberbatch e Freeman sono ormai parecchio impegnati e i fan dei prodotti targati Marvel Studios sanno certamente che entrambi sono coinvolti con ruoli nel Marvel Cinematic Universe.

Cumberbatch, oltre a riprendere il suo personaggio del Doctor Strange, è già stato annunciato come interprete maschile principale di un remake de La guerra dei Roses. Freeman, che ha partecipato alla serie Secret Invasion, ha nuovi progetti in vista oltre alla sitcom Breeders - Genitori al limite, ancora in corso. leggi anche Sherlock, una nuova stagione solo se torneranno Cumberbatch e Freeman

Gattiss al lavoro su un nuovo investigatore per la tv Anche Mark Gattiss, che era agli Olivier Awards in qualità di nominato tra i Migliori attori della stagione, ha parecchi impegni sulla scrivania.

L'attore e sceneggiatore ha raccontato, nella stessa intervista, di essere preso da Bookish, un dramma televisivo britannico incentrato sul proprietario di una libreria in grado di risolvere casi usando i libri in suo possesso per trovare le chiavi dei vari misteri. Nello show, ambientato nella Londra del dopoguerra, lui stesso sarà il volto di Gabriel Book, il protagonista/investigatore sui generis che offre le sue competenze alla polizia.

“Fare un film non è facile come agitare una bacchetta magica”, ha detto qualche tempo fa Gattis al Guardian commentando l'ipotesi di un ritorno di Sherlock sotto forma di lungometraggio. Sebbene l'autore e Moffatt - l'altro ideatore di Sherlock - siano stati concordi nell'affermare che l'evoluzione naturale della fortunata serie con Cumberbatch fosse un film, l'idea sembra avere poca possibilità di sviluppo. Almeno per il momento.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie