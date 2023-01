Sherlock, sì a una nuova stagione se torneranno i protagonisti

Lo showrunner della serie Sherlock, Steven Moffat, parla della sua volontà di scrivere una nuova stagione della serie TV di BBC basata sui personaggi dei romanzi di Arthur Conan Doyle. Ma aggiunge che lo farà solo se gli attori protagonisti, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, saranno disponibili a tornare sul set. "Martin, Benedict... Per favore, tornate da noi?", implora con ironia in un'intervista a Deadline

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Una nuova stagione della serie televisiva Sherlock si farà? Lo showrunner ribadisce che non dipende da lui. O meglio: non dipende solo da lui, ecco.

Lui ci starebbe anche, ma la conditio sine qua non è la disponibilità degli attori protagonisti, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

Steven Moffat, che è il co-creatore e showrunner della popolare serie tv di BBC, ripete per l'ennesima volta che non è lui che non vuole offrire ai tantissimi fan di questo show un nuovo capitolo delle avventure di Sherlock Holmes e del suo fidato dottor Watson.

Moffat ha parlato fuori dai denti della sua volontà di scrivere una nuova stagione della serie basata sui personaggi dei romanzi di Arthur Conan Doyle, ma a una condizione: solo se l'attore protagonista Benedict Cumberbatch sarà disponibile a tornare sul set assieme al co-protagonista Martin Freeman, rispettivamente Holmes e Watson.