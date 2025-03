Le parole del regista, del direttore musicale e della protagonista

"Salome, nel 1905, è uno scandalo assoluto e di una contemporaneità assoluta. Non ci e' permesso di farla diventare museale - spiega Schweigkofler - l'azione si svolge in un angolo di mondo politicamente non irrilevante. Il potente, ricco, isterico e libidinoso sovrano ha organizzato una delle sue scandalose feste nella sua villa e sono venuti tutti: uomini d'affari, politici, il clero. Il signore perde la testa, questa volta per una parente minorenne, Salome. Per lei è disposto a cedere metà del suo potere politico e delle sue ricchezze. Anche la giovane ha perso la testa, crede di aver trovato il grande amore, richiede cose inimmaginabili, si atteggia a sovrana, danza su un fuoco sacro e infrange i tabù. Una voce debole si solleva dal sottosuolo, protesta e ammonisce per una diversa consapevolezza, un cambiamento di paradigma morale, un ritorno da questo vicolo cieco Ma la voce del deserto non prevale". "Salome e' una ossessione e anche una ossessione per me - sottolinea Hettinger - la prima volta che l'ho fatta per circa 6 mesi tutto riguardava Salome. E mi chiedevo cosa la rendesse una dipendenza. Il racconto di Wilde cui e' ispirato il libretto? Gerusalemme? Alla fine, è un mix di questo. In un nativo israeliano come me, poi, fa esplodere emozioni. Potete immaginare cosa per me sia stato aprire un libro del genere, questa a partitura ...e' la mia storia. Anche oggi sperimentiamo il tempo del terrore. La mia è una terra in parte occupata da un altro impero ancora oggi. E ogni giorno bisogna domandare chi e' e che occupa, chi è il terrorista. L'atmosfera che si respira qui e' sempre la stessa anche se sono cambiati i protagonisti. Strauss inoltre fino a 20 anni fa era un autore tabù nel mio paese, e c’è anche la responsabilità di affrontare tutto questo. Molte sono le difficoltà per l'orchestra per riprodurre uno spartito ricco, una grande sfida per il direttore e per i musicisti per le difficoltà tecniche, ma anche per i cantanti per la quantità di testo enorme e per lo sforzo vocale che chiede. Ma è un'ora e quaranta di pura meraviglia". Due ruoli "molto differenti, sebbene vengano da uno stesso compositore", aggiunge Ricarda Merbeth, al San Carlo strepitosa Elektra solo pochi mesi fa. "Entrambi i ruoli mi piacciono molto - aggiunge - Elektra è la donna dell'attesa che tiene dentro di sél'odio che prova, Salome la ragazzina che diventa omicida. Una sfida"