Brunori Sas, il concerto a Vigevano: "Popolo Brunoriano, vieni a me!"

IL MATRIMONIO DEI GENITORI, LA RESPONSABILITÀ DEGLI AUTORI E L'ANIMA ROCK

Non ha sofferto la solitudine, Brunori, nel racconto della musica. Per tutta la serata la sua chitarra ha corteggiato gli strumenti della band che lo accompagna dagli esordi, e così basso, voce, sax, tromba e violino sono prima arrossiti e poi esplosi in un vortice di pulsazioni. I contorni del palazzetto sono a poco poco sfumati nei pendii dolci della Sila, e le narici dei Brunoriani hanno respirato il profumo dei pranzi della domenica. “Purtroppo ora vi devo raccontare una storia drammatica”, ha spiegato Brunori prima di intonare Pomeriggi catastrofici. “La storia di un polpettone, il polpettone di mia zia Giulia. Zia Giulia era convinta che il polpettone piacesse a tutti noi, in particolar modo a mio padre, che lo detestava. Un polpettone arido, con un blocco cementizio centrale di formaggio condensato. Mio padre faceva finta di mangiarlo. Lo arrotolava in tovaglioli di carta che venivano regolarmente lanciati dal finestrino sulla tratta autostradale Cosenza Sud-Tarsia Nord”. La famiglia, con il suo cordone ombelicale ben saldo, è apparsa anche sugli schermi in fotogrammi in bianco e nero. I Brunoriani si sono così confusi tra gli invitati che si erano maldestramente frapposti fra l’obiettivo della telecamera e gli sposi, e hanno festeggiato all'altare il matrimonio dei genitori del cantautore. Quelle memorie hanno accompagnato il brano Per non perdere noi, mentre le luci e le ombre della paternità scoperta grazie alla nascita della figlia Fiammetta hanno fatto da sfondo alla canzone L’albero delle noci. La scelta di mettere ancora una volta al centro, oltre alla musica, anche la famiglia, avrebbe potuto rischiare di produrre “un effetto La vita in diretta”, ha scherzato Brunori. “Però io sono come Alice Rohrwacher, siamo due fan del Super 8, non appena lo metti è sempre bello”. Lo sguardo del cantautore ha poi scavalcato le mura domestiche. Ecco allora Canzone contro la paura, che canta la consapevolezza “che se ti guardi intorno non c’è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare”. Prima di modellare le note, Brunori ha alzato e abbassato con il solo gesto della mano il volume del pubblico, del quale ha modulato boati e sussurri. Un piccolo e innocuo movimento, che può però produrre impetuose ondate. “Quando ho scritto questa canzone c’era una società terribile, basata su violenze e sul ritorno del razzismo e della xenofobia. Tutte cose che ci siamo lasciati alle spalle”, ha ironizzato l’artista, che ha poi proseguito: “È un momento difficile per gli autori, perché siamo in una fase di emergenza e di urgenza. In un bellissimo carteggio, Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia affermano che la scrittura può avere una funzione creativa, ma quando la situazione si fa più urgente bisogna passare al comizio e, in alcuni casi, anche alle barricate”. La continuità tra il passato e il futuro ha fatto capolino anche nei pezzi più rock, che hanno richiamato gli esordi di Brunori alla chitarra elettrica e gli hanno fatto trarre una conclusione ancora una volta accompagnata da un mezzo sorriso: “Brunori, il nuovo Frank Gambale”. Poi un’onda di stelle ha spazzato via il buio: “Non ci interessa guardare i concerti con gli occhi, che cosa ci importa ormai dei sensi! Io non sono come Bob Dylan, tirate fuori cellulari e torce”, ha esortato Brunori sulla scia di Guardia ’82, illuminata dai bagliori dei flash. “Sui social aggiungeranno con l’intelligenza artificiale l’entusiasmo che non abbiamo intimamente noi!”.