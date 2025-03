Fedez a Sanremo 2025, la seconda parte del dietro le quinte

Il rapper, che al Festival ha sfiorato il podio, continua a raccontare il suo personalissimo backstage. E, nella seconda parte appena approdata online, non nasconde lacrime e panico

Protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo con Battito, Fedez ha scelto di raccontare ciò che è successo dietro le quinte della kermesse. Lo ha fatto con la complicità dello youtuber Ale Della Giusta, che a Sanremo gli era accanto, per riprendere un Federico senza filtri. Il risultato? Una serie di video postati su YouTube, che mettono in luce il lato più intimo dell'artista.

La seconda parte del video

Per dieci giorni, Ale Della Giusta ha seguito Fedez, tra momenti belli e tensioni, dubbi e certezze. La prima parte del dietro le quinte ha raccontato il pre-Sanremo, quando Fedez ha pensato di mollare per l'affaire Angelica Montini -Chiara Ferragni - Fabrizio Corona. La seconda si concentra su Sanremo. E sul nuovo Federico, che al centro è tornato a mettere la musica. Anche grazie alla sua mental coach, che l'ha preso per mano e l'ha risollevato quando pensava di cadere.

"Non scappate dalle situazioni difficili: la paura di quello che succede è più grossa di quello che succederà", lo si sente dire, con una consapevolezza ritrovata e una serenità che da troppo mancava. Per poi sperare: "Io spero di vincere per fare un discorso ai miei figli".

Ma, nel video, non manca neppure un racconto "più tecnico" di cosa succede quando si sceglie d'andare a Sanremo, e delle figure che gravitano attorno agli artisti una volta che la kermesse è cominciata. E non manca il momento in cui Fedez, insieme alla mamma e alla persona che si occupa da sempre dei suoi tour, ha scelto di tornare ad esibirsi dal vivo, con concerti tutti suoi (la prima data, all'Unipol Forum di Assago, è subito andata sold-out).