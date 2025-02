Fedez, il video di Ale Della Giusta su Sanremo

“Mi dispiace dirtelo, ma sei proprio un infame”. Nel video 7 giorni con Fedez: la verità dietro al suo Sanremo, pubblicato dallo youtuber Alessandro Della Giusta, che ha seguito il rapper milanese in gara con il brano Battito alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, Fedez aveva reagito così alle rivelazioni di Fabrizio Corona. Alla vigilia del debutto all’Ariston l’ex re dei paparazzi aveva infatti pubblicato la seconda puntata di Falsissimo, il format dove ha raccontato i presunti reciproci tradimenti dei Ferragnez. Dopo aver svelato nella prima puntata il presunto “grande amore” di Fedez, Angelica Montini, Corona aveva fatto leva nella seconda puntata sulle presunte infedeltà di Chiara Ferragni. “Ti avevo chiesto di non far uscire ‘sto video di Chiara sui tradimenti. Sei un infame”, aveva detto il rapper, che in precedenza gli aveva chiesto di non pubblicare altri contenuti sulla sua vita privata: “Fabrizio mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire nulla, pensa anche ai miei figli. Lui è il manipolatore più bravo che io abbia mai visto”. Corona aveva quindi rassicurato Fedez che la puntata in arrivo avrebbe riguardato soltanto la “roba giuridica di Chiara”. Invece, dopo il Green Carpet il rapper aveva scoperto che Corona non aveva mantenuto la promessa: “Io ti ho chiesto: “Mi prometti che non fai uscire questo cavolo di video su Chiara, sui tradimenti e i c***i suoi? Sei proprio un pezzo di m***a”.