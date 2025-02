Fedez annuncia un secondo concerto al Forum di Assago

Doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago. Fedez ha aggiunto un secondo concerto per il mese di settembre. Biglietti in vendita a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 19 febbraio.

Fresco del quarto posto con Battito alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE), Fedez ha annunciato il suo atteso ritorno in concerto. Dopo il sold out per lo show del 19 settembre, l’artista ha aggiunto una seconda data per il giorno successivo. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 19 febbraio. Lo spettacolo vedrà il cantante esibirsi su un caratteristico palco posizionato al centro del palazzetto.