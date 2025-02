Atre anni di distanza dalla partecipazione con il brano Chiamami per nome in duetto con Francesca Michielin, il cantante e rapper torna in gara sul palco del Teatro Ariston. Battito è un brano che parla di depressione e della voglia di combatterla. Ecco le parole del pezzo e il video dell'esibizione di ieri sera di Fedez, con occhi "alieni" che forse citano il romanzo La guerra dei mondi di H. G. Wells

In total look scuro e lenti a contatto nere, visibilmente teso ed emozionato: c'era grande attesa per la presenza di Fedez alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (IL LIVE). Il rapper e cantante ha presentato Battito, un brano in cui parla di una donna che rappresenta la depressione. La canzone racconta il punto di vista di chi affronta un percorso per combattere i propri demoni.

L'artista all’inizio dell’esibizione (che potete guardare in fondo a questo articolo) e per parecchi secondi ha cantato tenendo gli occhi chiusi, rendendo ancora più misterioso il tutto e, anche, trasformando in qualcosa di assai più potente e scenico il momento in cui ha finalmente aperto gli occhi, mostrando le ormai iconiche pupille dilatate e nere.



I suoi occhi così particolari, insoliti e alquanto inquietanti con cui il cantante e rapper aveva già fatto molto parlare di sé alla vigilia della prima serata del Festival, quando ha sfilato sul green carpet del Teatro Ariston spiazzando tutti con quello sguardo stranissimo, sono quindi tornati a fare da grandi protagonisti della sua esibizione canora andata in scena poche ore fa.



Il fatto che Fedez, mentre cantava sul palco, abbia aperto gli occhi proprio nel momento in cui è partito il primo ritornello, che recita le parole Dentro i miei occhi/Guerra dei mondi, è molto eloquente e fa capire che, probabilmente, le pupille nere e dilatate fanno strettamente parte della sua canzone.

Ricordiamo infatti che La guerra dei mondi (che in qualche modo il brano Battito cita, dicendo chiaramente guerra dei mondi) è un romanzo di H. G. Wells che parla proprio di alieni, e quegli occhi fanno pensare proprio a uno sguardo da extraterrestre, come tra l’altro è stato citato in innumerevoli commenti in rete da quando Fedez li ha mostrati la prima volta.



Pubblicato inizialmente a Londra in nove episodi tra aprile e dicembre del 1897 sulle pagine del Pearson's Magazine e contemporaneamente su Cosmopolitan, La guerra dei mondi di H. G. Wells è considerato uno dei primi esempi di narrativa fantascientifica, è probabilmente l'opera più celebre dello scrittore. Nel 1938, Orson Welles ne realizzò un celebre adattamento radiofonico, presentando la storia sotto forma di cronaca la cui interpretazione fu così convincente che molti ascoltatori negli Stati Uniti credettero realmente a un'invasione aliena, generando panico e sconcerto.

Nella serata dedicata alle cover Fedez si è esibiro sul palco del Teatro Ariston con la canzone Bella stronza di Marco Masini, accompagnato dal cantautore toscano e riscrivendo una parte del testo.