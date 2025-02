Fedez con Masini a Sanremo, duetto e testo della cover Bella Stronza

Cantautore e pianista, Marco Masini nasce a Firenze nel 1964. Dopo gli inizi e qualche difficoltà, la svolta arriva grazie all’incontro con Giancarlo Bigazzi grazie al quale collabora ad alcune colonne sonore - Mediterraneo, Mery per sempre, Ragazzi fuori - e interpreta la voce guida di Si può dare di più, portata a Sanremo nel 1987 dal trio Morandi, Ruggeri e Tozzi. Nel 1990 Masini partecipa al 40º Festival della Canzone Italiana di Sanremo con la canzone Disperato e si classifica al primo posto fra i giovani nella sezione "Novità", oltre a vincere il premio della critica. Il primo album, intitolato Marco Masini, è un successo con oltre 800mila copie vendute. L’anno dopo il cantautore torna a Sanremo con la canzone Perché lo fai e conquista il terzo posto dietro a Riccardo Cocciante e Renato Zero, poi pubblica il secondo album Malinconoia: un successo attestato da oltre un milione di copie vendute. Dello stesso anno sono le vittorie al Festivalbar per il miglior album e a Vota la voce come miglior cantante maschile. Nel 1993 arriva uno dei più grandi e controversi successi, il singolo intitolato Vaffanculo che fa parte dell'album T'innamorerai: fra i motivi che spingono l’artista a scrivere il brano anche le tante maldicenze che all’epoca circolano su di lui, additandolo come iettatore e sostenendo che le sue melodie spingessero i giovani alla depressione. Diverse critiche esplosero anche per Bella stronza e Principessa, contenute nel quarto album Il cielo della vergine che rimane sei settimane in testa alle classifiche di vendita. Seguono anni difficili, con gli album Scimmie, Raccontami di te e Uscita di sicurezza che non ottengono il successo sperato e la partecipazione al Festival di Sanremo del 2000 che vede Masini piazzarsi al 15° posto. Nel 2001 Masini annuncia il ritiro e attacca la critica e il mondo dello spettacolo sostenendo che ci sia stato un accanimento nei suoi confronti. Due anni dopo però torna sulle scene e pubblica l’album ...il mio cammino che contiene alcuni dei brani più famosi della sua carriera riarrangiati, oltre a tre canzoni inedite (Generation, Io non ti sposerò e Benvenuta). Il riscatto arriva nel 2004 quando l’artista vince il Festival di Sanremo con L'uomo volante e l’album Masini riscuote un ottimo successo portando il cantante a intraprendere un tour internazionale. L’anno dopo torna a Sanremo con Nel mondo dei sogni e pubblica il disco Il giardino delle api. È del 2006 l’album Tozzi Masini, contenente tre nuove canzoni scritte a quattro mani, un duetto su T'innamorerai oltre a sei brani di Tozzi reinterpretati da Masini e sei di Masini reinterpretati da Tozzi. All’Ariston torna poi nel 2009 con il brano L'Italia e nel 2010 accompagnando Povia in una versione acustica del brano La verità. Nel 2011 esce l’album Niente d'importante e due anni dopo il disco La mia storia piano e voce, contenente due inediti tra cui il singolo Io ti volevo. Masini torna a Sanremo nel 2015 con il brano Che giorno è, arrivando sesto, nel 2017 con la canzone Spostato di un secondo piazzandosi 13° e nel 2018 durante la serata dei duetti per la reinterpretazione di Ognuno ha il suo racconto, brano in gara interpretato da Red Canzian. Nello stesso periodo è nella giuria di Sanremo Young e in quella di Ora o mai più, dove veste anche i panni di coach. È all’Ariston anche nel 2020 con Il confronto (15esimo posto), e nel 2023 è nelle piazze e nei teatri insieme a Giorgio Panariello con gli spettacoli Panariello vs Masini - Lo strano incontro e Panariello vs Masini - Il ritorno. Nel 2024, a sette anni dal precedente, esce un nuovo album di inediti intitolato 10 amori.