Chiara dice che mi adora Dice che non vedeva l’ora Ti piace uomo oppure donna Non ti devi sentire in colpa se Chiara dice che mi adora Non si lascia una mamma sola Sei una brutta persona Tutta la scena ti odia

eravamo insieme quella sera e la cocaina ti piaceva ma quale Chiara Biasi vuole cheta mentre mi abbracciavi stavi con T** Mega se non ti funziona il c***o senza Viagra tipo l’autotune alla serata sono il figlio preferito di Tatiana sono il crackcomane più bello d’Italia Lucia ti do un consiglio la vita è corta devi stare tranquillo non assomiglia a tuo figlio l’hai chiamato L** ma sei un coniglio

mentre ti s***o ti sento piangere io sono Tony non faccio chiacchiere e quando arrivo è l’ora di andarsene

“ma in più ti dico questa cosa lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming quindi non so se è anche riuscito a fare questa cosa”

Sì, devi pagare per sentirti più real Sei solo uno spia amico della polizia lei ti è rimasto accanto nella malattia E quando aveva bisogno sei scappato via Infame

Tony Effe e Fedez continuano a insultarsi a suon di rime. L'ex membro della Dark Polo Gang - da cui tutto è partito - ha anticipato di due giorni l'uscita del suo nuovo brano, Chiara. Una risposta a L'infanzia felice di un benestante , pubblicata da Fedez. E, per la prima volta, Chiara Ferragni ha parlato. Chiedendo che venga lasciata pace, e come lei i suoi figli.

Il significato (e le reazioni)

Tony Effe, con Chiara, ha portato lo scontro su un altro livello. E non certo in positivo. Se Fedez nel suo brano L'infanzia felice di un benestante alludeva alla dipendenza dalle droghe del rapper romano, e a un atteggiamento poco trasparente nei confronti di quella che all'epoca era sua moglie, Tony Effe torna a citare Chiara (Ferragni). Ma parla anche dei bambini: "la prossima figlia devi chiamarla sconfitta", canta, riferendosi a Vittoria. Mentre, sebbene il nome intero sia bippato, di Leone dice: "Non assomigli a tuo figlio, l’hai chiamato L** ma sei un coniglio". Una frase, questa, che sarebbe stata modificata: nelle scorse ore è circolata in rete la versione originale di Chiara, poi eliminata, in cui Tony Effe canta: "Se tale padre tale figlio: non dovevi chiamarlo Leone, ma coniglio".

Non solo: Tony Effe accusa Fedez d'essere un infame, che ha abbandonato la moglie quando aveva bisogno di lui. E, inserendo nel brano un audio con la voce modificata, lo accusa di aver comprato gli streaming per far salire i numeri delle sue canzoni. Nella versione originale, rimasta online per qualche minuto, quella voce sembra essere di Chiara Ferragni. E il "mistero" s'infittisce.