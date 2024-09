Fedez, testo e significato de L'infanzia difficile di un benestante

Fedez ti ha messo una Boem su per il c**o

Il significato de L'infanzia difficile di un benestante è piuttosto evidente. Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, viene da una famiglia benestante, con padre orafo e madre che ha lavorato per un certo periodo di tempo in hotel. Il testo del brano di Fedez rimanda proprio quello: alla sua pretesa di venire dalla strada. Peraltro, il rapper romano non è nuovo a questa polemica. Intervistato qualche mese fa da Esse Magazine, ha dichiarato: "Mio padre fa l’orafo da quando c’ha quattordici anni. Mia madre non lavora, faceva tipo la cameriera in hotel ma, cioè, stipendi tipo mille euro al mese mia madre, e mio padre ne incassa tipo cinquemila, quattromila… Non lo so". Dichiarazioni, queste, che hanno suscitato l'ira dei social: Tony Effe ha dimostrato di ritenere molto bassi gli stipendi dei genitori ma, gli hanno fatto notare gli utenti dei social, seimila euro sono un sogno per molte famiglie italiane.

L'infanzia difficile di un benestante, tuttavia, lancia diverse altre accuse. Fedez parla delle presunte dipendenze di Tony Effe, tirando in causa anche Chiara Biasi (amica dell'ex moglie). Racconta di un Tony Effe "traditore", che scriveva a Chiara Ferragni mentre si fingeva suo amico. E, ancora, ricorda - con tanto di vecchia registrazione - i suoi discorsi razzisti, pronunciati prima di salire sul palco con Ghali. Per citare, infine, una spedizione punitiva (secondo l'interpretazione più accreditata, il riferimento è all'aggressione al personal trainer Cristiano Iovino). A infiammare ulteriormente le cose, nel video del brano appare Taylor Mega, ex del rapper romano.

La risposta di Tony Effe? Una story con la scritta "Che imbarazzo". Ma, probabilmente, la vicenda è ben lungi dall'essere chiusa.