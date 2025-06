Rovazzi, Orietta Berti e i FuckYourClique lanciano il singolo Cabaret

Nel 2016 Fabio Rovazzi ha fatto il suo debutto discografico con la hit Andiamo a comandare conquistando successivamente il pubblico con numerosi altri brani, tra i quali Tutto molto interessante, Volare con Gianni Morandi, Faccio quello che voglio, Senza pensieri con Loredana Bertè e J-Ax, Maranza con Il Pagante.

Orietta Berti vanta invece una carriera lunga oltre sei decenni. Nel corso degli anni, l’artista si è affermata come una delle voci più celebri e amate del mondo dello spettacolo italiano. Nel 2021 la cantante di Via dei ciclamini è tornata in gara al Festival di Sanremo con Quando ti sei innamorato. Tra i suoi brani più recenti ricordiamo Luna piena e Mille in collaborazione con Fedez (FOTO) e Achille Lauro.