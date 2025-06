Dior Men, debutto da standing ovation per Jonathan Anderson

7/15 ©Getty

Dior Men oggi si configura come un marchio dall'estetica seducente che in molti vorranno indossare, a cominciare dai ragazzi, molto rappresentati in passerella (i modelli sono tutti molto giovani) e nel fashion film che racconta il mondo Dior oltre la sfilata. I capi in denim sono centrali per Anderson da sempre. Da Dior lo stilista riscopre il piacere di indossare la cravatta e ne fa il pezzo centrale di tutta la collezione