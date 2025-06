Paris Fashion Week, le star affollano le sfilate della Moda Uomo

Dopo le sfilate di Milano, il popolo della moda, dagli addetti ai lavori alle celebrità dallo stile da copertina, si è spostato in massa alla Ville Lumière dove dal 24 al 29 giugno si svolge la Settimana della Moda dedicata alle presentazioni delle collezioni Uomo per la Primavera/Estate 2026. Lo stile maschile è ormai un punto di riferimento per tutto il settore, per questo, sedute in prima fila ci sono attrici, top model e popstar, pronte a rubare idee dal guardaroba di lui



A cura di Vittoria Romagnuolo