Paris Fashion Week, la sfilata di Saint Laurent Spring/Summer 2025

Il popolo della moda si è riunito martedì sera a Parigi, al quartier generale di Saint Laurent in Rue de Bellechasse, per la sfilata del marchio per la Spring/Summer 2025, una collezione che ha stregato gli addetti ai lavori e che non ha deluso le aspettative di tutti gli estimatori del brand guidato da Anthony Vaccarello. Lo scenario elegante non ha fatto rimpiangere la consueta scenografia degli show di Saint Laurent all'aperto, che si svolgono con la Torre Eiffel sullo sfondo

