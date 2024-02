Paris Fashion Week, la sfilata di Saint Laurent Fall/Winter 2024. FOTO

9/16 ©Getty

A dispetto delle altre collezioni Fall/Winter, in questa stagione non c'è abbondanza di capispalla. Mancano i cappotti, sostituiti da un paio di blazer con le spalle squadrate e ampie (in stile anni Ottanta, come per le ultime collezioni del brand) e da giacche in stile pelliccia di pelo e piume sottilissime, voluminose ma leggere come il resto dei capi visti in passerella