Sanremo 2025, Francesca Michielin con Fango in paradiso: il preascolto

Francesca Michielin sarà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conti. Oltre ai co-conduttori e alle co-conduttrici già annunciati, da Alessandro Cattelan a Mahmood, e ancora da Bianca Balti a Elettra Lamborghini, sono attesi superospiti come Jovanotti e Damiano David. Nella kermesse, Francesca Michielin presenterà Fango in paradiso, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

FRANCESCA MICHIELIN, IL PREASCOLTO DI FANGO IN PARADISO Il ritorno, e che ritorno, di Francesca. Sembra quasi un cantico a dirla così e forse lo è anche perché centrale nella sua narrazione è l'arte dell'errore, è la vita vista da una casa senza soffitto incrociando "stupidi occhi". Nelle mani di Francesca il fango diventa creta per costruire, le fratture si fanno auree e si chiamano kintsugi. Ma per approdare a questa redenzione interiore bisogna sfidare anche alcune leggi della chimica a partire dall'idea che "dopo centomila lacrime le grondaie cadono". Certo questa è anche un po' forza di gravita ma qualcuno ha mai verificato il peso specifico delle lacrime? E se lo ha fatto erano di gioia o di dolore? Sul finale della canzone sopra la casa non c'è più un soffitto... e la speranza è che grazie alla vista sull'empireo Francesca traslochi "in vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu". Suggestione per la serata delle cover? Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Francesca Michielin Nel 2011 Francesca Michielin ha vinto la quinta edizione di X Factor. L'anno successivo ha esordito all'Ariston in un duetto con l'artista in gara Chiara Civello. Dopo aver collaborato con Fedez, nel 2016 ha gareggiato alla 66esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Nessun grado di separazione, che ha ottenuto il secondo posto. L'artista ha anche partecipato all'Eurovision perché gli Stadio, vincitori del Festival, le hanno ceduto il posto. Nel 2020 è tornata sul palco della kermesse ligure per i duetti con Levante e Maria Antonietta, mentre nel 2021 ha ottenuto il secondo posto in coppia con Fedez con Chiamami per nome. Nello stesso anno ha ricevuto una nomination ai David di Donatello nella categoria Miglior canzone originale per il singolo Nei tuoi occhi, colonna sonora del film Marilyn ha gli occhi neri con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Nel 2022 ha assunto una veste inedita all'Ariston, quella di direttrice d'orchestra per Emma Marrone. La cantante ha recentemente affrontato problemi di salute (in particolare, ha subito un'operazione di rimozione di un rene), ma nel 2023 ha comunque condotto con successo X Factor. Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

