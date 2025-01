Sanremo, Gaia con Chiamo io chiami tu: il preascolto e il testo

La cantante sarà tra i trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, dopo aver partecipato con Cuore Amaro nel 2021 e come ospite di BigMama nella serata delle cover nel 2024

Carlo Conti sarà alla guida della 75esima edizione del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE), Svelati i nomi dei co-conduttori e delle co-conduttrici: da Gerry Scotti nella prima serata ad Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan in quella conclusiva. Superospiti musicali Lorenzo Jovanotti e Damiano David. Nuova avventura sul palco del Teatro Ariston per Gaia. L’artista si esibirà con Chiamo io chiami tu, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.

IL PREASCOLTO DI CHIAMO IO CHIAMI TU Un po' sirenetta e un po' polena, comunque intensa e seduttiva. Gaia Gozzi preferisce surfare sulla comfort zone e dunque gioca sul ritmo e su strofe quasi fotografiche che l'hanno trasformato, nel tempo, in una donna fatale. Visto che il Festival ha ancora un occhio alla morale, Gaia porta in cantina il sesso e samba e lo sostituisce con una giocosità bizzosa, perché Carlo Goldoni le chiamava le baruffe chiozzote, mentre oggi, all'epoca dei social, diventano bisticcio amoroso sul chi cede per primo in amore. Ma se tra le onde di Rio de Janeiro l'iPhone, o qualunque altro device, non prende non è forse più eccitante cercarsi? Colta la citazione di Paolo Conte che in Messico e Nuvole parla di "sentimenti di contrabbando": nel testo di Gaia invece "per una bugia di più nascosta sotto le labbra poesia di contrabbando". Approfondimento Canzoni Sanremo 2025, le nostre prime pagelle dopo i preascolti

Festival Sanremo, le partecipazioni di Gaia Tra i trenta artisti attesi sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione della kermesse canora troveremo anche Gaia. La cantante ha preso parte al Festival in due occasioni: in gara con Cuore Amaro nel 2021 e come ospite di BigMama nella serata delle cover nell’ultima edizione. L'artista (FOTO) è reduce da un periodo di grande successo grazie al brano Sesso e samba in duetto con Tony Effe, anche quest’ultimo in gara. Tra le sue canzoni più note ricordiamo Chega e Coco Chanel. Il 7 maggio l’artista sarà in concerto al Fabrique di Milano. Approfondimento Sanremo Giovani, ecco i 4 cantanti che andranno al Festival

