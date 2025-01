Sanremo 2025, Modà con Non ti dimentico: il preascolto e il testo

Il gruppo vanta quattro partecipazioni alla kermesse canora: nel 2005 con Riesci a innamorarmi nella sezione Giovani, nel 2011 con Arriverà in duetto con Emma Marrone, nel 2013 con Se si potesse non morire e nel 2023 con Lasciami

Martedì 11 febbraio si alzerà il sipario sulla 75esima edizione del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE), al timone Carlo Conti. Annunciati i nomi delle co-conduttrici e dei co-conduttori: da Cristiano Malgioglio a Katia Follesa passando per Gerry Scotti, Geppi Cucciari e Miriam Leone. Superospiti musicali Lorenzo Jovanotti e Damiano David. I Modà (FOTO) torneranno in gara sul palco del Teatro Ariston. Il gruppo presenterà Non ti dimentico, brano che il giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso ha ascoltato e commentato come di seguito.