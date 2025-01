Avengers: Age of Ultron, il cast del film con Robert Downey Jr.

4/9 ©Webphoto

Jeremy Renner è Clint Barton/Occhio di Falco, Vendicatore e maestro arciere che in precedenza ha lavorato come agente per la S.H.I.E.L.D. In questo film, rispetto al precedente, interagisce maggiormente con gli altri personaggi

Jeremy Renner, dopo l'incidente fa le mosse di Occhio di Falco in uno spot al Super Bowl