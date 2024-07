Robert Downey Jr., ecco quanto verrà pagato per i film Marvel

A cinque anni dalla morte di Iron Man in Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. ritornerà nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor Destino, il cattivo dei Fantastici Quattro che comparirà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars tra il 2026 e il 2027. La novità, annunciata pochi giorni fa al San Diego Comic-Con, ha fatto presto sorgere la curiosità sul compenso dell’attore, che all’ultima edizione dei premi Oscar ha vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista nel film Oppenheimer. Il magazine americano Variety ha svelato la misteriosa cifra: la sua partecipazione nei film vale 80 milioni di dollari, che saranno accompagnati anche da altri trattamenti speciali come un jet privato, un team di security e un “trailer encampment”, cioè un gruppo di camerino.