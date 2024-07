La clip, che contiene oltre tre minuti di anticipazioni, svela le atmosfere epiche dell'ascesa di Sauron. In tv i nuovi episodi saranno disponibili dal 29 agosto

L'appuntamento al San Diego Comic-Con 2024 dedicato a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 non ha deluso i fan della serie e il pubblico della kermesse che, in attesa del debutto dei nuovi episodi dello show, hanno avviato la discussione sulle immagini del trailer ufficiale, disponibile sui canali ufficiali di Prime Video anche in italiano.

La clip, dalla durata di oltre tre minuti, offre diverse anticipazioni sulla nuova trama. Ecco cosa c'è da sapere sulla seconda stagione della serie che arriverà in streaming dal 29 agosto su Prime Video, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick.

Il trailer ufficiale al San Diego Comic-Con L'ondata di oscurità nella Terra di Mezzo si propagherà con forza nella nuova stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere che, a giudicare dalle immagini del trailer, si annuncia ancora più epica della precedente, la cui messa in onda risale al 2022.

Tutti i personaggi che i fan dello show hanno amato nella stagione di debutto sono chiamati a trovare il proprio posto in un universo sempre più sull'orlo del baratro. Mentre Sauron (l'attore Charlie Vickers) è impegnato a forgiare più Anelli del Potere e ad assoggettare i popoli alla sua oscura volontà con l'inganno, l'unità tra i protagonisti sarà fondamentale per arginare il dilagare del male nei regni.

La lotta tra bene e male si fa sempre più ardua, mentre le amicizie si sfaldano e si creano nuove alleanze. Come reagiranno gli eroi? Il trailer presentato al San Diego Comic-Con 2024 anticipa con enfasi i toni della resistenza: “Quando le tenebre calano, c'è sempre qualcuno che si rialza forte e lucente”. leggi anche Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere 2, il focus sui cattivi

Trama, cast e date di uscita dei nuovi episodi La proiezione del trailer ufficiale e di altri filmati esclusivi della nuova stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono stati i momenti chiave del panel che il San Diego Comic-Con ha organizzato in onore dello show che debutterà con i nuovi episodi tra un mese esatto.

All'incontro col pubblico (oltre seimila e cinquecento persone) erano presenti quasi tutti i componenti del cast principale. Morfydd Clark, Charlie Vickers, Robert Aramayo, Sophia Nomvete, Cynthia Addai-Robinson Maxim Baldry, Ismael Cruz Còrdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sam Hazeldine, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Lloyd Owen, Megan Richards, Benjamin Walker, e Daniel Weyman hanno risposto alle domande e alle curiosità dei fan più accaniti confermando i dettagli della trama della seconda stagione dello show noti fino a questo momento.

Il ritorno minaccioso di Sauron, impegnato con la sua ascesa al potere, somiglierà quasi a un thriller denso di dinamiche politiche.

La conquista dei popoli dell'Oscuro Signore metterà in allarme i protagonisti, sempre più vulnerabili agli inganni del villain. Nella storia non mancheranno gli orchi, gli stregoni, gli elfi, i nani e le creature misteriose che fanno parte dell'universo nato dalla penna di Tolkien.

Gli otto episodi della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere saranno distribuiti dal 29 agosto fino al 3 ottobre, i primi tre nel giorno del debutto, i cinque restanti a cadenza settimanale.

