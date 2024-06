Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, sarà sui cattivi

Il nuovo Signore Oscuro emergente, Sauron, è pronto a costruire il suo potere a Mordor e a far creare gli Anelli del Potere. I suoi oppositori, però, non resteranno a guardare e si scatenerà una grande battaglia

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere , in arrivo il 29 agosto su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), i veri protagonisti saranno i cattivi . “Ci piace dire che la prima stagione riguardava i nostri eroi”, hanno anticipato a Total Film gli showrunner della serie tv, Patrick McKay e J.D. Payne. “Questa volta, l’agenda di Sauron mette tutto in moto. Adar (Sam Hazeldine, che sostituisce Joseph Mawle) e il suo esercito di orchi; Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayol) e Gil-galad (Benjamin Walker) e i loro eserciti di elfi – che si scontreranno tutti nella battaglia più ambiziosa che il nostro show abbia mai visto, una battaglia dalla quale molti grandi partecipanti potrebbero non uscire vivi”.

LA CONQUISTA DEL POTERE DI SAURON

Le terre della Terra di Mezzo presentano molte sfide e personaggi malvagi, come il servitore di Morgoth e il nuovo Signore Oscuro emergente, Sauron. Durante la prima stagione, Sauron si era presentato sotto le mentite spoglie di Halbrand, il re delle Terre del Sud. Dopo aver ingannato i popoli, ora è pronto a costruire il suo potere nella base di Mordor e a far creare gli Anelli del Potere dal maestro fabbro elfico, Celebrimbor (Charles Edwards). Lo farà assumendo la forma elfica di Annatar, il Signore dei Doni, e ingannando individui ignari. Tuttavia, mentre Sauron accumula potere, i suoi oppositori non resteranno a guardare. Per resistere, Galadriel (Morfydd Clark) cercherà di radunare gli eserciti dei regni degli elfi e un nuovo, vero eroe dovrà emergere dal mondo degli uomini per aiutare il conflitto.