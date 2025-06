L'Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti in nomination

Appuntamento con la semifinale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. Mercoledì 25 giugno Veronica Gentili condurrà la penultima puntata del reality-show, al suo fianco Simona Ventura ( FOTO ) come opinionista e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato. Attesa per il verdetto del televoto tra Patrizia Rossetti, Cristina Plevani e Jey Lillo.

A distanza di una settimana dall’ottava puntata, andata in onda mercoledì 18 giugno, Veronica Gentili tornerà al centro dello studio del reality-show per accompagnare il pubblico nel corso di uno degli appuntamenti più attesi di questa diciannovesima edizione. Presenti Simona Ventura per commentare le avventure dei naufraghi e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato in Honduras.

Oltre ai concorrenti al ballottaggio, L’Isola dei Famosi vede ancora in gioco Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini e Teresanna Pugliese (FOTO). Presenti sull’Ultima Spiaggia altri tre naufraghi, ovvero Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi. Nell’ultimo appuntamento eliminati Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, che ha dichiarato al pubblico: “Grazie. Io ho dato il massimo, ho superato le mie paure e per me è un grande traguardo”.

Per quanto riguarda la possibile presenza di ospiti durante la semifinale, attualmente la produzione del programma non ha fornito alcuna indiscrezione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.