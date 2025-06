L'Isola dei Famosi 2025, eliminati Ahlam El Brinis e Mirko Frezza

Mercoledì 18 giugno Veronica Gentili ha condotto l’ottava puntata della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. Presenti Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato dall'Honduras. Ospiti in studio Giuseppe Cruciani e Scintilla. Eliminati definitivamente Mirko Frezza e Ahlam El Brinis. Al televoto tre naufraghi: Patrizia Rossetti, Cristina Plevani e Jey Lillo

Nuovo appuntamento con l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, alla guida Veronica Gentili. Presenti l'opinionista Simona Ventura (FOTO) per commentare le avventure sull’isola e l’inviato Pierpaolo Pretelli per supportare i concorrenti nello svolgimento delle attese prove. Ospiti in studio Giuseppe Cruciani e Scintilla.

l’isola dei famosi 2025, cos’è successo nella puntata di mercoledì 18 giugno Dopo un veloce riassunto degli equilibri sull’isola, la conduttrice ha annunciato il ritorno dei naufraghi dell’ultima spiaggia su Play Palapa. Omar Fantini e Dino Giarrusso sono stati protagonisti di una lite accesa durante la sfida della Pelota Honduregna, Veronica Gentili: “Vi ricordo che stiamo facendo un gioco. Questo non è lo spirito del gioco. Abbiamo preso una decisione: Omar e Dino sono squalificati dalla prova”. Il primo televoto della serata ha sancito l’eliminazione di Mirko Frezza poiché supportato dal 30,25% dei telespettatori a casa contro il 35,53% per Patrizia Rossetti e il 34,22% a favore di Teresanna Pugliese. Dopo aver rifiutato la possibilità di restare sull’ultima spiaggia, l’attore ha salutato definitivamente il pubblico: “Gli italiani hanno deciso che io andassi a casa, quindi non posso rientrare dalla finestra”. Il secondo ballottaggio ha invece decretato l’uscita di Ahlam El Brinis, votata dal 3,03% dei telespettatori contro il 72,1% per Paolo Vallesi, il 17,82% per Dino Giarrusso e infine il 7,05% per Jasmin Salvati. La concorrente eliminata ha dichiarato: “Grazie. Io ho dato il massimo, ho superato le mie paure e per me è un grande traguardo”. Approfondimento L’Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti in nomination

Mario Adinolfi ha ripercorso la sua presenza nel reality-show: “Vi assicuro che è la prima volta che faccio ginnastica da venticinque anni. Questo è un grande passo, è tanta roba per me". Il giornalista ha aggiunto: "L'Isola regala qualcosa di inestimabile a tutti e a me ha regalato una rinascita anche fisica". In seguito, Omar Fantini e Loredana Cannata, vincitori della prova contro Jey Lillo, Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, si sono sfidati per il titolo di leader. Vittoria conquistata dal comico. Approfondimento L'Isola dei Famosi 2025, Chiara Balistreri eliminata