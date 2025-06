L'Isola dei Famosi 2025, Chiara Balistreri eliminata

L’eliminata Chiara Balistreri non ha deciso di restare sull’ultima spiaggia facendo così ritorno in Italia: "Mi ha insegnato tanto questa esperienza, però sento il bisogno di tornare a casa". Al televoto tre concorrenti: Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza. Opinionista Simona Ventura e inviato Pierpaolo Pretelli. Ospite in studio Selvaggia Lucarelli. Sorprese per alcuni naufraghi. Omar Fantini vincitore della prova leader contro Patrizia Rossetti e Loredana Cannata

l’isola dei famosi 2025, cos’è successo nella puntata di lunedì 16 giugno

Emozioni, sfide e un’eliminazione definitiva. Veronica Gentili ha accompagnato il pubblico nel corso del settimo appuntamento con il celebre programma televisivo. In studio Simona Ventura (FOTO) nel ruolo di opinionista e Selvaggia Lucarelli per commentare i percorsi dei naufraghi. In Honduras Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato per supportare i concorrenti durante le prove.

In apertura, la conduttrice ha svelato l’esito del televoto annunciando l’eliminazione di Chiara Balistreri poiché supportata da 22,44% del pubblico a casa contro il 25,67% per Teresanna Pugliese e il 52,89% a favore di Mirko Frezza. Teresanna Pugliese dispiaciuta dell’eliminazione dell'amica: “È un po’ la mia sorella minore, io non so vivere senza un affetto, mi dispiace”. La concorrente ha aggiunto: “Io provo un sentimento reale per lei, mi ha supportata tanto, l’ho supportata tanto, ci siamo strette quando ne abbiamo avuto bisogno realmente”. Dopo aver raggiunto l’ultima spiaggia, la naufraga eliminata non ha accettato la seconda possibilità preferendo fare ritorno in Italia: "Mi ha insegnato tanto questa esperienza, però sento il bisogno di tornare a casa".