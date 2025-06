L'Isola dei Famosi 2025, le anticipazioni della settima puntata

Lunedì 16 giugno Veronica Gentili condurrà la settima puntata della diciannovesima edizione del reality-show. Presente Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras. Mirko Frezza, Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese sono i concorrenti attualmente a rischio eliminazione. Annunciata Selvaggia Lucarelli in studio per commentare le avventure dei naufraghi. All’ultima spiaggia quattro concorrenti, ovvero Jasmin Salvati, Paolo Vallesi, Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis

l’isola dei famosi 2025, le anticipazioni della puntata di lunedì 16 giugno Prosegue il racconto dell'edizione 2025 del reality-show che vede personaggi noti misurarsi con la vita selvaggia dell’Honduras. Lunedì 16 giugno Veronica Gentili tornerà al centro dello studio televisivo per raccontare quanto accaduto ai concorrenti negli ultimi giorni. Presente Simona Ventura (FOTO) nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato per supportare i naufraghi durante le prove sull'isola. Nel corso dell’ultima puntata i concorrenti sono stati protagonisti di nuove nomination delineando un trio di naufraghi attualmente a rischio eliminazione, ovvero Mirko Frezza, Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese (FOTO). Il concorrente meno votato dal pubblico a casa dovrà abbandonare il gioco. Il nome dell’eliminato sarà svelato nel nuovo appuntamento. Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del programma televisivo, Selvaggia Lucarelli sarà ospite in studio per commentare le avventure dei naufraghi. Inoltre, spazio a visite e sorprese per un susseguirsi di emozioni e sfide. Annunciate anche le nomination per un nuovo televoto il cui verdetto sarà probabilmente svelato nell’ottavo appuntamento con il reality-show. Approfondimento L'Isola dei Famosi, sesta puntata: nessun eliminato

Veronica Gentili farà luce anche sugli equilibri tra i naufraghi. Nelle ultime ore scontro verbale tra Patrizia Rossetti e Mirko Frezza sulla preparazione del riso. Inoltre, nell’ultima puntata Cristina Plevani e Loredana Cannata si sono confrontate sul loro rapporto d'amicizia. La vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello ha dichiarato: “Non ci sono rapporti d’amicizia per come intendo io l’amicizia". In seguito, Cristina Plevani ha proseguito: "Io credo di essere lineare con il mio modo di essere. Io, sui rapporti umani qui sull’Isola, non ne faccio una tragedia. Le persone le valuterò quando l’Isola finirà”. Nel sesto appuntamento, andato in onda nella serata di mercoledì 11 giugno, i naufraghi sono stati protagonisti di ben due televoti, di cui uno a sorpresa. Eliminati l'aspirante travel influencer Jasmin Salvati e il cantautore Paolo Vallesi, approdati successivamente all’ultima spiaggia in compagnia di Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis. Approfondimento Isola dei Famosi, Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis all'ultima spiaggia