Nello stesso anno, al termine della stagione televisiva e dopo 10 anni di collaborazione con la Rai, Simona firma un contratto con Sky, dove per due anni ricoprirà il ruolo di conduttrice e direttore artistico di alcuni progetti a partire da X Factor, passando per Simona goes to Hollywood ,un programma ad hoc dedicato alla Notte degli Oscar.