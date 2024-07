Simona Ventura e Giovanni Terzi, nozze a Rimini (celebra Bonaccini)

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno per convolare a nozze.



La conduttrice televisiva e il giornalista e scrittore si sposeranno sabato 6 luglio 2024 presso il Grand Hotel Rimini. Hanno scelto Rimini come location perché tutti e due hanno ricordi molto belli in quella località, specialmente per quanto riguarda l’infanzia e le vacanze trascorse negli anni nella Riviera Romagnola.

Benché il matrimonio ufficiale sia domani, sabato 6 luglio 2024, i festeggiamenti sono già incominciati da alcuni giorni. Il 26 giugno, infatti, la coppia ha dato una grande festa a Milano con circa un migliaio di invitati.

Si è trattato di un party pre-wedding in cui si sono dati appuntamento nel capoluogo lombardo colleghi, amici, parenti e persone care della cerchia di affetti dei due futuri sposi per celebrare la coppia. E quello stesso giorno era il 60esimo compleanno di Giovanni Terzi, quindi i festeggiamenti sono stati ancora più epocali.

Il party milanese si è svolto nel locale per eventi Gadames 57 in zona Certosa-Villapizzone a Milano ed è stato organizzato da Enzo Miccio, famoso volto televisivo e wedding planner. Anche a Rimini il “regista” dell’evento sarà Miccio. È stato lui a pensare, assieme agli sposi, a un filo conduttore tra il party milanese e la cerimonia romagnola: la presenza delle sculture luminose di Marco Lodola e dei videowall di Sergio Pappalettera, come ha spiegato la stessa Simona Ventura in una recente intervista a Chi.

Segretissimo anche il menu, anche se il Corriere della Sera fa sapere che “molto probabilmente includerà specialità del territorio e che sicuramente avrà come finale una spettacolare torta preparata dalla pasticceria Rinaldini, da anni ai vertici della lista delle migliori pasticcerie d’Italia”.