Simona Ventura in TV con paresi facciale: "Niente di che, è il freddo"

La conduttrice ha presentato la puntata di ieri, domenica 7 aprile 2024, del programma "Citofonare Rai2" mostrando una paresi che interessava metà del suo viso. Ha voluto rassicurare gli spettatori circa la sua situazione. "Da ieri ho mezza faccia bloccata. Non è niente di che, è il freddo, mi sto curando”, con queste parole ha voluto spiegare la sua condizione al pubblico. Poi è tornata sull'episodio sui social network, scrivendo: "Ragazzi, succede: l'importante è che è assolutamente transitorio! Mai mollare"

In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso ieri sul profilo ufficiale di Instagram di Simona Ventura in cui si nota la sua paresi facciale parziale.

All'inizio della puntata del programma, il regista della trasmissione (Sergio Spanu) ha provato a evitare di metterla di imbarazzo tentando di non effettuare inquadrature in primo piano del suo viso, tuttavia Ventura è subito intervenuta: "Sergio, ti tolgo dall'impaccio, mi puoi anche riprendere", ha detto, prima di dare spiegazioni al pubblico.

La conduttrice televisiva, 59 anni, nella puntata di ieri di Citofonare Rai2 ha raccontato agli spettatori che da un giorno (quindi da sabato 6 aprile, dato che la puntata è andata in onda domenica 7 aprile) si ritrova metà viso paralizzato.

Potrebbe trattarsi di paralisi del VII nervo cranico (o nervo facciale)



Nelle scorse ore, il Corriere della Sera ha parlato di paralisi del VII nervo cranico (o nervo facciale) in riferimento alla condizione di Simona Ventura.



“La paralisi del VII nervo cranico, o nervo facciale, che ha colpito Simona Ventura è una malattia dovuta al danneggiamento del nervo facciale, il settimo nervo cranico che dalla scatola cranica arriva fino all'orecchio e al volto. Questo nervo (sono presenti due copie, ognuna per ciascun lato del viso) ha la funzione di regolare la mobilità del volto, controllare il condotto uditivo e il senso del gusto”, si legge nell’articolo pubblicato ieri dalla redazione Salute del Corriere.



“La forma di paralisi facciale più comune è la cosiddetta paralisi di Bell, che colpisce 1 persona su 65 nel corso della vita”, spiega al Corriere della Sera Federico Biglioli, direttore dell’unità di Chirurgia Maxillo-Facciale all’Ospedale San Paolo di Milano e docente dell’Università di Milano.

“La paralisi del nervo facciale può comparire senza cause apparenti, ma in 9 casi su 10 la causa è appunto un'infezione virale, quasi sempre da ricondurre all'herpes simplex, che comporta l'infiammazione del nervo: gonfiandosi viene schiacciato contro le pareti ossee. Questa situazione provoca una riduzione del flusso del sangue al nervo, che comincia a non funzionare e la paralisi è una conseguenza”, aggiunge il Professor Biglioli, il quale spiega che nei casi più rari il nervo risulta lesionato da un trauma o da un intervento chirurgico, oppure può essere compresso da una massa tumorale.