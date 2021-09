approfondimento

Festival di Venezia, Jennifer Lopez e Ben Affleck al Lido. FOTO

La pellicola ha visto il debutto di Simona Ventura, classe 1965, nel ruolo di regista.

Nelle scorse ore la conduttrice televisiva ha parlato della grande emozione provata: “Questa è una settimana importante. La settimana. Tornare a Venezia da regista mi riempie d’orgoglio e di emozione, soprattutto in questo momento, in cui il Festival di Venezia diventa simbolo di ripartenza per tutto il Paese, soprattutto per il settore della cultura e dello spettacolo che tanto hanno sofferto. Viva l’Italia, viva noi!”.