Festival di Venezia: è il giorno di “America Latina”. LIVE

Nona giornata della Mostra del cinema, occhi puntati sull’Italia: oggi in concorso “America Latina” con protagonista Elio Germano. Per la Settimana della critica, atteso “Freikoperkultur” di Alba Zari. Ieri presentati in concorso il film italiano “Freaks Out” di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria. Fuori concorso “Halloween Kills” con Jamie Lee Curtis (a cui è andato il Leone d’oro alla carriera). Per le Giornate degli Autori, è andato in scena “Il silenzio grande” di Alessandro Gassman